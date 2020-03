Carlo Alvino sulla Coppa Italia ad agosto: “Una follia l’idea del torneo estivo”

Stamattina si è paventata l’ipotesi di spostare la competizione prima dell’inizio della prossima stagione

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Carlo Alvino, noto giornalista di TV Luna, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha detto la sua sulla probabile idea di spostare la Coppa Italia ad agosto.



Secondo il collega, è un’idea folle e fa un confronto con la vecchia competizione Birra Moretti che si giocava proprio nei giorni caldi d’agosto.



Ecco le sue parole:



“Coppa Italia ad agosto? Dobbiamo domandare alla Birra Moretti. C’è stata questa idea di riesumare il torneo estivo. Ma è una follia l’idea di questo torneo estivo, anche perché in Europa League poi chi ci va? Non si può aspettare agosto per decidere chi dovrà affrontare i preliminari della competizione europea”.