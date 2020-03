Callejon-Napoli, possibile incontro per parlare del rinnovo. Sullo spagnolo ci sono Siviglia e Valencia

Callejon e Napoli potrebbero continuare ancora insieme, lo spagnolo ha comunque delle offerte dalla Spagna

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Jose Callejon e il Napoli sembrano essere abbastanza lontani in questo momento, a differenza di Dries Mertens che invece ha trovato l’accordo giusto con la società azzurra. Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.it, lo spagnolo sarebbe tentato nel proseguire la sua avventura in azzurra.

Nonostante l’arrivo di Politano, Callejon continua a essere titolare nei match più importanti disputati dal Napoli. Il futuro dello spagnolo è ancora incerto, non è da escludere un nuovo summit tra il suo agente e la società per discutere ancora una volta del suo futuro. Il numero 7 azzurro ha comunque avuto dei contatti nelle scorse settimane, in particolare con Siviglia e Valencia. Per uno come lui non è comunque difficile trovare una squadra data la voglia e soprattutto la forma fisica che lo contraddistingue.