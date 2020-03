Barcellona-Napoli, da mercoledì a venerdì la conversione del voucher per ottenere ii biglietti del settore ospiti. I dettagli

Ultimissime calcio Napoli, le modalità per convertire il voucher nei biglietti per il settore ospiti del Barcellona

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI – La SSC Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato le modalità per la conversione del voucher ottenuto negli scorsi giorni, con il biglietto valido per la gara di Champions League con il Barcellona. Ecco quanto riportato:

“La conversione del voucher con il biglietto valido per l’accesso al settore ospiti dello stadio Camp Nou, per la gara di Champions League Barcellona vs Napoli del 18 Marzo 2020, avverrà presso i botteghini dello stadio San Paolo nei giorni Mercoledì 11, Giovedì 12 e Venerdì 13 Marzo 2020, negli orari 10-13 14-17, diversamente da quanto precedentemente comunicato”.

Al momento – dunque – il match è confermato si disputerà a porte aperte, nonostante la preoccupazione espressa nei giorni scorsi dal alcuni esponenti del governo spagnolo.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI