UFFICIALE: Rinviata Napoli-Inter! Da capire la data del recupero del match

Adesso è ufficiale: rinviata la semifinale di Coppa Italia Napoli-Inter

Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio da parte della Gazzetta dello Sport, sul suo portale web: la semifinale di Coppa Italia di domani sera Napoli-Inter non si giocherà! È ufficiale il rinvio della sfida, come lo è stato ieri per Juventus-Milan, l’altra semifinale di Coppa che si sarebbe dovuta giocare stasera. Rinviate a data da destinarsi le due gare, ecco quanto riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport:

“Secondo fonti del Governo, si va verso il rinvio della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ieri sera, sul tardi, è arrivato anche l’ok di Aurelio De Laurentiis alla proposta di calendario formulata dalla Lega Calcio. Nel pomeriggio, il presidente del Napoli aveva lasciato in sospeso il suo parere, che ha espresso poi in serata. L’altra semifinale, Juventus-Milan, era già stata rinviata a data da destinarsi“.