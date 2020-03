43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Tanti, troppi, i casi di cambio in panchina che non hanno dato frutti in questa Serie A. All’indomani dell’esonero di Maran, con arrivo sulla panchina del Cagliari di Zenga, Paolo Condò commenta sulla Gazzetta.

“L’aspetto curioso è che al momento soltanto Gattuso a Napoli sembri non dico certamente ma almeno probabilmente l’allenatore della prossima stagione. Gli altri sono tutti in alto mare”.

Pioli, Iachini e gli altri, per ora, sono tutt’altro che vicini ad una conferma.