Sarà decretato oggi il nuovo calendario della Serie A: 18 club a favore del provvedimento, solo Napoli e Inter non convinte del tutto

Oggi la decisione sul nuovo calendario della Serie A fino al termine della stagione

AGGIORNAMENTO 10:25 – Saltata l’Assemblea al Coni, avrà luogo unicamente il consiglio tra i club presenti.

Secondo quanto conferma in data odierna il noto quotidiano della Gazzetta dello Sport, quest’oggi la Lega Serie A avrebbe convocato i club della massima serie italiana per un’assemblea straordinaria dalle ore 10. Il motivo: redigere un nuovo calendario fino al termine della stagione agonistica, con date diverse, per far fronte al’ormai assai noto Coronavirus, il cui contagio prosegue in Italia.

Stando a quanto scrive la Rosea, però, probabilmente l’assemblea non raggiungerà oggi neanche il numero minimo di club partecipanti (14, ndr). Sta di fatto che la Lega è ben informata sulle direttive e le opinioni di tutte le squadre di Serie A. Di seguito, un estratto selezionato dalla nostra redazione:

“Il sondaggio della Lega fra i 20 club di serie A conquista una robustissima maggioranza. Se non è un plebiscito, poco ci manca. Uno schema reso paradossale dalle notizie delle ultime ore: nato per evitare le porte chiuse“.

“Alle 10 il consiglio direttivo di Lega anticiperà il mese di stadi a porte chiuse che verrà ufficialmente disposto dal governo. L’urna, o meglio la raccolta delle pec inviate dai diversi club, ha espresso un verdetto incontestabile. L’Inter è quasi sola, il Napoli è l’altro club verso il no alla proposta di calendario della Lega“.