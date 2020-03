Rinnovi in casa Napoli: Milik sempre più lontano dal vestire ancora l’azzurro, Zielinski e Hysaj da definire, quasi fatta per Maksimovic

Il quadro generale sui rinnovi possibili in casa Napoli: novità in vista per la prossima stagione del Napoli

Nella sua edizione odierna, il quotidiano Tuttosport ha offerto uno specchietto completo sulla situazione “rinnovi” in casa Napoli. Tanti i giocatori con contratto in scadenza nel 2021, contratti che vanno rivisti al fine di creare il Napoli adatto a ripartire in pompa magna già dalla prossima stagione, per poi proseguire nelle annate a venire con un’impostazione precisa, magari sempre sotto la guida di mister Rino Gattuso. Ecco quanto riportiamo noi della redazione:

“Gattuso lavora sodo su tutti i calciatori che ritiene idonei al suo progetto, presente e futuro, perché giorno per giorno diventa sempre più concreta l’ipotesi di proseguire con lui anche nella prossima stagione. I punti fermi sembrano essere pochi: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Demme, Zielinski, Politano, Mertens e Insigne potrebbero essere le figure simbolo sulle quali ricostruire il Napoli dalla prossima stagione“.

Situazione Milik: “Di sicuro l’anno prossimo non ci sarà Milik, che ha “sparato alto” per ottenere dal Napoli il via libera a cercarsi una squadra che porti il giusto prezzo. L’ex centravanti dell’Ajax avrebbe chiesto un rinnovo da 5 milioni a stagione, con una clausola rescissoria non superiore ai 50 milioni di euro. Impossibile per il club azzurro accettare“.

Situazione Zielinski: “Per Zielinski la situazione sembrerebbe meno complessa, ma la discussione tra le parti è ancora molto accesa. L’unico punto di contatto è sull’ingaggio (3,5 milioni a stagione), mentre la clausola che il Napoli vorrebbe da almeno 100 milioni, costituisce un ostacolo al pari del danno immagine reclamato da De Laurentiis e che il patron non sembra intenzionato a cancellare“.

Situazione Maksimovic: “Per Maksimovic è ormai prossimo l’ annuncio del suo rinnovo (dal 2021 al 2024), anche alla luce della forte considerazione che Gattuso ha nei confronti del serbo, con ingaggio quasi raddoppiato (2 milioni all’anno)“.

Situazione Hysaj: “Per Hysaj, invece, la decisione arriverà a fine stagione: l’ agente Mario Giuffredi vuole capire quanto sarà preso in considerazione fino a maggio e quante occasioni arriveranno per il suo assistito“.