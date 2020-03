Napoli-Inter, avanza l’ipotesi del rinvio: in alternativa, possibile una gara a porte chiuse

A serio rischio rinvio la semifinale di Coppa Italia Napoli-Inter

La notizia bomba è giunta nella giornata di ieri: il governo sta varando la possibilità di stoppare e rinviare qualsiasi tipo di evento sportivo per trenta giorni. Situazione incredibile quella maturata per prevenire l’attualissima “emergenza Coronavirus” e cercare di fermare il contagio dello stesso.

Oggi, in Lega, sarebbe dovuto esserci un consiglio straordinario – che probabilmente salterà per la mancata presenza del numero minimo di 14 club – per decidere l’eventuale “nuovo calendario” per proseguire la stagione agonistica nel Bel Paese. Fa sapere, però, il quotidiano la Repubblica che, dopo il rinvio di Juventus-Milan di Coppa Italia, potrebbe essere rinviata Napoli-Inter del prossimo giovedì sera, per la stessa competizione.

Il Comitato scientifico del governo, che ha proposto lo stop mensile, avrebbe anche lasciato partire il provvedimento nel weekend direttamente in campionato, decretando che il match tra Napoli e Inter si giocasse “a porte chiuse“. Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, però, continua ad imporsi in tal senso e si rifiuta di togliere il biglietto a oltre 40mila spettatori paganti. Per De Laurentiis o si gioca con i supporters azzurri allo stadio o si rinvia direttamente il match a data da destinarsi.