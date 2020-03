Klopp da applausi: “Perché chiedete a me o a gente famosa del Coronavirus? Deve parlarne solo chi conosce l’argomento!”

Importanti parole di Klopp a proposito dell’allarme legato al Coronavirus

L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, è stato invitato in conferenza stampa a parlare del caso Coronavirus. La risposta del tecnico è però subito diventata virale sui social:

“Non mi piace che su una cosa così seria interessi il parere di un allenatore di calcio. Non è importante l’opinione di gente famosa. È giusto che ne parli solo chi conosce l’argomento, non gli allenatori. Coronavirus? Perchè lo chiedete a me, io indosso solo un cappellino da baseball e una brutta barba”.

