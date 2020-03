Floro Flores: “Sono state dette tante bugie sul mio addio al Napoli. Ho fatto di tutto per rimanere lì”

Floro Flores smentisce le motivazioni remote, per le quali lasciò il Napoli

Antonio Floro Flores, ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb. Di seguito quanto evidenziato:

FLORO FLORES E I RICORDI AL NAPOLI

“Una gioia immensa ripercorrere il palcoscenico di cui sono stato tifoso. Già salire quelle scale del San Paolo, indossare la maglia che amavi fin da bambino. Spero di poterlo raccontare a mio figlio, perché è qualcosa di straordinario. Il ricordo più bello? L’emozione in un’amichevole contro la Lazio e con 50mila spettatori allo stadio. Ho fatto gol, ed è stata una sensazione bellissima far gol a Peruzzi in quell’occasione. Poi ovviamente il debutto in A con Mondonico, sono emozioni che si vivono una volta nella vita”.

L’ADDIO DI FLORO FLORES AL NAPOLI

“L’addio al Napoli? Sono state dette tante bugie che per anni ho dovuto tenere dentro per il bene mio e del club. L’importante è avere la coscienza pulita, ho fatto di tutto per rimanere lì, chi ci crede bene. So cosa vuol dire essere cacciato dai ristoranti o portare la macchina ogni settimana dal carrozziere perché distrutta da tifosi che si sentivano traditi. La mia educazione e il rispetto hanno sempre vinto su tutto, non mi avrebbero compreso in quei momenti. E allora la tengo per me, non devo dimostrare nulla a nessuno. Va bene essere innamorati della squadra, ma prima di tutto veniva il calcio, ho aspettato anche troppo“.

