La Repubblica – Coppa Italia, a rischio la finale a maggio. Potrebbe disputarsi ad agosto

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI, La finale di Coppa Italia potrebbe svolgersi ad agosto

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI – Il problema è evidente l’Inter deve recuperare la sfida contro la Sampdoria, contro la Juventus e in più la gara di ritorno di Coppa Italia al San Paolo contro il Napoli.

FINALE DI COPPA ITALIA AD AGOSTO

L’Inter, d’altronde, è in ancora in corsa per l’Europa League e laddove dovesse arrivare in finale – match programmato per il 13 maggio – non ci sarebbero davvero spazi per recuperare tutti questi incontri sospesi. A meno che, secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’ la possibile idea alquanto complicata, non si concretizzi: rimandare la finale di Coppa Italia addirittura ad agosto.

Resta infatti l’opzione 30 maggio, sei giorni dopo la chiusura del campionato (Atalanta-Inter del 24 maggio), il giorno in cui vi è la finale di Champions League.

Infine il quotidiano evidenzia i dettagli: “Quanto alla Coppa Italia un’ipotesi (per ora solo teorica) è che il torneo si concluda in agosto, prima dell’inizio del campionato, con le semifinali disputate a maggio e la finale dopo gli Europei, sempre se si giocheranno. Questa soluzione creerebbe non pochi problemi: le squadre, trasformate dal mercato, in agosto non sarebbero di fatto piú le stesse che hanno giocato il resto del torneo”.

