Chiariello commenta: “Non sono d’accordo con il rinvio di Napoli-Inter, gli azzurri ora sono in grado di reggere l’urto”

Notizie Napoli, il commento di Umberto Chiariello al rinvio del match con l’Inter

NOTIZIE NAPOLI – In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli. Ecco quanto evidenziato:

“Non sono d’accordo con la decisione di non far giocare Napoli-Inter anche per mero interesse di bottega. Il Napoli perderebbe l’incasso, sarebbe un vantaggio per l’Inter giocare a porte chiuse, ma in questo momento il Napoli è pronto per reggere l’urto. Il calcolo, se tale è stato di De Laurentiis, non mi trova d’accordo.

È una partita sottovalutata quella di venerdì prossimo, il Verona gioca un ottimo calcio, ci sono quei gioielli che il Napoli ha tanto osservato. Il Verona ha due partite in meno, batterlo in casa propria diventerà importante e sarà un viatico per Barcellona”.

