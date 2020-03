AS – Il Barcellona attraversa un periodo buio, e punta il dito verso Sétien. Alcuni giocatori: “Non sa come prenderci”

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, il Barcellona attraversa l’ennesimo periodo turbolento

Dopo il pareggio al San Paolo contro il Napoli, il Barcellona subisce un declino contro il Real Madrid, perdendo 2-0. Non è un periodo buono quello del club catalano. Secondo quanto riportato dal portale As.com, il primo martire di questo caos assoluto ha un nome ed un cognome: Quique Setién.

SETIEN E LA FIDUCIA VERSO IL BARCELLONA

Secondo “Catalunya Ràdio”, l’allenatore della Cantabria da quanto è atterrato a Barcellona sta attraversando momenti bui. Durante il programma “El Club de la Mitjanit“, è stato detto che Setién ha smesso di contare sulla fiducia di alcuni dei membri del club. Frasi come “questo non sa come prendere la squadra” sono state pronunciate da alcuni calciatori nei giorni scorsi, secondo l’emittente radiofonica.

L’INIZIO DEL DISSIDIO TRA SETIEN E IL BARCELLONA

Sembra che l’inizio del dissidio tra alcuni giocatori e Setién sia iniziato dopo la sconfitta contro il Valencia (2-0) a Mestalla il 25 gennaio. Intanto, non incolpano solo Setién, ma anche i responsabili della direzione sportiva.

Alcuni giocatori vengono a discutere fino al cambio di Arturo Vidal nella Classica, considerandolo un errore che ha portato la squadra alla sconfitta.

