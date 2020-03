Auriemma: “Se questo calcio finisce, sono felice. Spero che si blocchi il campionato, la figura di m… la faranno in mondovisione!”

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Raffaele Auriemma, nel corso di Si Gonfia La Rete su Radio Marte, attacca ancora la Lega Serie A e chi, di fatto, “governa” il calcio in Italia:

“Se questo calcio finisce, siamo tutti più felici. Io mi auguro che il campionato non finisca, che si impallino fino a non poter finire la stagione.

La figura di m… la devono fare a livello mondiale, via chi gioca sulla pelle delle persone, solo in Italia non si può trovare una soluzione.

Se i club vogliono giocare lunedì perché pensano che finisca l’allerta sono degli stupidi! Neanche davanti alla morte si fermano questi signori”