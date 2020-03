La Cremonese perde, ma Gaetano è inamovibile: 70′ in campo per lui

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Settanta minuti in campo per Gianluca Gaetano nella gara contro l’Empoli. La sua Cremonese, in casa ma senza pubblico a causa della diffusione del Coronavirus, ha perso per 3-2 contro i toscani. Due volte in vantaggio con le reti di Ravanelli e Parigini (in mezzo il pari di Sierralta), alla fine i padroni di casa sono stati rimontati con il rigore di Mancuso sul finire del primo tempo e il vantaggio di Bajrami a inizio ripresa.

La Cremonese si ritrova sempre più invischiata nella lotta per non retrocedere. Gaetano, di contro, sta trovando sempre più spazio, imponendosi ormai quasi come un titolare.