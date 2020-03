Gonzalo Higuain potrebbe tornare in Spagna: l’Athletic Bilbao vuole il Pipita

Grazie al bisnonno paterno, il centravanti è eleggibile per giocare con i baschi

Potrebbe finire presto l’avventura di Gonzalo Higuain alla Juventus e anche in Italia. Il Pipita infatti, ha diversi estimatori, ma dall’Argentina, sono convinti: L’Athletic Bilbao vorrebbe l’attaccante fortemente.



Secondo quanto riportato da TyC Sports, l’ex Napoli è il sogno della società spagnola, la quale, da sempre accoglie in rosa solo calciatori baschi o comunque di quella origine.



A giocare in vantaggio di questa situazione è il legame di Higuain con il suo bisnonno paterno, basco. Infatti, il classe ’87, grazie a questa parentela, è eleggibile per giocare con il Bilbao e seppur, per ora, è un utopia, non è detto che non diventi realtà nei prossimi mesi.



