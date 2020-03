Germano Bellavia a Spazio Napoli: “I tifosi sono la parte più importante di una squadra. Messi? I napoletani hanno smesso di sognare”

“Se vuole svoltare la carriera, l’argentino deve venire qua”

Germano Bellavia, noto attore napoletano, presente a Palazzo San Giacomo, durante la conferenza stampa del progetto “Ciro Vive”, dedicato a Ciro Esposito, tifoso del Napoli scomparso nel 2014, prima della finale di coppa Italia tra gli azzurri e la Fiorentina, a Roma, ha lasciato delle dichiarazioni ai microfoni della nostra redazione.



Bellavia parla dell’importanza del progetto della mamma di Ciro e soprattutto quanto è importante la presenza dei tifosi allo stadio per spingere la squadra della città alla vittoria.



Infine, il suo pensiero su Messi e il sogno di ogni napoletano: vedere l’argentino indossare la maglia del Napoli.



Ecco le sue parole:



– Quanto è importante ravvivare la memoria di Ciro Esposito che piano piano va a scemare?



“Creando queste manifestazioni si può ravvivare il ricordo. Credo che noi ci abbiamo provato, siamo soddisfatti, cercare di raccogliere dei proventi dell’associazione Ciro Vive, ci rende soddisfatti e per noi è già una vittoria. Ci abbiamo messo cuore e anima, senza scopo di lucro. Il nostro risultato non può essere determinato dalla vendita di cd e libro. È stata una raccolta di anima e cuori a favore di un’anima che non c’è e di un’altra che ha subito la perdita più grave, quella di un figlio”.



– Quanto è importante averla fatta attraverso la musica e l’arte?



“In questo caso si tratta di una canzone, quindi anche la musica fa parte dell’arte, anche se probabilmente in modo non dignitoso, poiché faccio l’attore- Per 24 anni ho fatto parte di una produzione importante per il Napoli, ho voluto ricordare una persona che lo stato ha dimenticato”.



– Quanto è importante cercare di far ravvicinare i tifosi alla squadra e di far tornare i tifosi allo stadio?



“È importante per un fatto emotivo, credo che la partecipazione del pubblico e degli ultras è fondamentale. Io mi sento parte di loro, spero di essere importante per la squadra che gioca per la mia città. Da attore quando faccio qualche spettacolo teatrale, la partecipazione del pubblico è fondamentale e la reazione del pubblico può determinare la prestazione dell’attore perché ne sente gli umori. Il calcio è un spettacolo e quindi, i tifosi, sono parte determinante di una partita. Un elemento determinante ai fini del successo della squadra della nostra città”.



– Rivoluzione fine anno in chiave mercato. Messi al Napoli è possibile?



“Perché Maradona era possibile? La società che prese Maradona godeva più credibilità di questa? Gli sponsor che determinano l’85% dello stipendio di Messi a Barcellona, a Napoli andrebbero via? Il professor Trombetti disse che se 20 mila napoletani fanno l’abbonamento per cinque anni raccolgono i soldi della clausola di Messi. L’ho detto io è successa una tragedia, l’ha detto lui nessuno ha detto nulla. Ma possiamo sognare ancora? O questo stato vi ha tolto anche questo? Sarebbe deprimente sapere che i napoletani non saprebbero più sognare a causa dello stato. Anche se non viene, sognate un po’, immaginate uno come Messi con la maglia del Napoli. Dopo Maradona è lui quello più forte e importante al Mondo, nel calcio. Anche lui, se vuole svoltare la carriera solo qua può venire, inutile che va a Parigi o Madrid o nella Juventus, nelle squadre che vincono sempre. Se vuole cambiare la storia sua, dell’Argentina, come Maradona, non può venire qua 2-3 anni?



Il Napoli è stato 15 giorni a Barcellona. Organizzare una trasferta del Barcellona a Napoli sia facile? O quella del Napoli a Barcellona? Sai che massa muoviamo noi come squadra? Solo perché i biglietti erano 4 mila e no 30 mila, stanne certo che li avremo acquistati tutti”.



