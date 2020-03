FIGC, il vice-presidente Sibilia: “Mi chiedo che senso abbia mandare i tifosi del Torino a Napoli o quelli da Bergamo a Lecce”

73 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

A Radio Marte, nel corso della trasmissione di Raffaele Auriemma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale dilettanti e vice presidente della FIGC:

“Noi abbiamo fermato i campionati interregionali e nazionali dei gironi A ,B ,C e D. Appena abbiamo ricevuto l’ordinanza della presidenza del Consiglio, abbiamo voluto dare un immediato riscontro evitando di poter far passare le nostre partite a porte chiuse. In modo responsabile ho ascoltato tutte le parti e poi abbiamo deciso di fermare il campionato. Le date dei recuperi di tali gare già sono state stabilite, partiranno dall’11 marzo. Tutto questo naturalmente se non verranno emanate ulteriori direttive. Ricordo che quando si gioca senza pubblico è una sconfitta e non è uno spettacolo.



Prima di tutto va salvaguardata la salute dei cittadini. Ma ho dubbio: mi chiedo che senso ha permettere ai tifosi di Bergamo e Torino di seguire le proprie squadre in trasferta se poi nelle proprie regioni non si gioca. Devono essere prese decisioni organiche che tutelino la salute.



Aspetteremo domenica prossima fiduciosi che possa rientrare l’emergenza. Dobbiamo evitare allarmismi e ascoltare le autorità. Se dovesse permanere lo stato attuale pensiamo di giocare a porte chiuse. Bisogna tenere presente che la Lega Dilettati ha pochi spettatori rispetto al pubblico di Serie A.



Non è semplice prendere delle decisioni, non invidio chi avrebbe dovuto prendere decisioni in Lega. Ci sono molti interessi, calcistici, economici, tifoserie… Mi sento di giustificare questa riflessione. C’è ancora da approfondire e migliorare. E’ una situazione difficile che se ne esce se siamo compatti”.