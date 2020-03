Corbo: “Ci voleva Gattuso, sa usare la frusta. Koulibaly era un monumento, qualcuno ha sbagliato la gestione”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il giornalista di Repubblica, Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione Ne Parliamo Il Lunedì, in onda su Canale 8. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“I primi responsabili di questa annata balorda sono i calciatori. Gattuso ci voleva, sa far schioccare la frusta ed è un signor allenatore. È cambiata la preparazione e la mentalità, adesso se Allan cammina in campo, l’allenatore lo lascia in tribuna. Il Napoli ha sbagliato a riconfermare Koulibaly quanto gli sono state presentate quelle offerte. Era un monumento da 200mln di euro, se è sceso in campo in quelle condizioni significa che qualcuno ha sbagliato, magari anche lui stesso. Se torna a disposizione per il Barcellona, Koulibaly giocherà senz’altro”.

“Il contratto di Mertens avrà tonnellate di clausole. Il Napoli alterna avarizia a spreco di denaro: in questo senso Lozano è stato un acquisto infelice. Politano mi piace molto, ma gioca Callejon che è più giocatore. Milik? Il centravanti non è più un ruolo nel calcio moderno, è uno spazio che si crea e che le squadre devono sfruttare. Il pubblico di Napoli deve essere riconoscente a Sarri. Il ciclo di questo Napoli è stato lanciato da Benitez”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI