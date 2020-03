Clamoroso, al vaglio la sospensione di tutte le attività sportive per 30 giorni

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

C’è una grande novità per le manifestazioni sportive in Italia. Secondo Enrico Mentana si è deciso di sospendere le gare sportive per i prossimi 30 giorni.

La soluzione non è ancora ufficiale ma è al vaglio dalle alte cariche dello Stato. Sarebbe una decisione che avrebbe gravi ripercussioni sul mondo del calcio. Ci sarebbe comunque la possibilità di procedere con il campionato, ma soltanto a porte vuote. Anche questa, però, si tratta di un’ipotesi.

Di sicuro c’è che il comitato scientifico ha proposto la sospensione per un mese di tutte le manifestazioni, sportive e no, che comportino affollamento e il non rispetto delle distanze di sicurezza