Ceccarini: “Mertens voleva solo Napoli, ottimo lavoro di Giuntoli. Maksimovic e Zielinski prossimi a rinnovare”

Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Niccolò Ceccarini , che ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la questione dei rinnovi contrattuali di Zielinski e Maksimovic, e dell’imminente rinnovo di Mertens. Ecco quanto evidenziato:

“Mertens ha sempre sperato firmasse il rinnovo perché si è sempre dimostrato volenteroso a restare a Napoli. Lui poi voleva solo Napoli e lo dimostra il gesto che ha fatto dopo il gol contro il Barcellona. Su Callejon non conosco benissimo la situazione.Il Napoli aspetta una risposta dallo spagnolo dopo l’offerta presentata.

Questione Zielinski e Maksimovic? I prossimi saranno loro. Potrebbe rinnovare anche Hysaj ma non è sicuro che poi resti al Napoli. Sul polacco invece potrebbe intervenire direttamente il presidente spendendosi in prima persona. Giuntoli comunque ha svolto un gran lavoro con Mertens e con il suo entourage,mentre per Milik c’è ancora qualche dubbio legato alla clausola rescissoria”