Coronavirus in Spagna, il ministro della sanità raccomanda di giocare a porte chiuse: coinvolta anche Barcellona-Napoli!

C’è una clamorosa notizia che arriva dalla Spagna. Nella nazione infatti avanzano i contagi per Coronavirus negli ultimi giorni.

Ecco perché, in una conferenza stampa straordinaria, il ministro della sanità spagnolo Salvador Illa, ha raccomandato di giocare a porte chiuse gli eventi sportivi che riguardano la Spagna e l’Italia.

Si tratta di ben 4 partite, Valencia-Atalanta, Barcellona-Napoli, Siviglia-Roma e Getafe-Inter, tutte previste per il mese di marzo tra il 10 e il 19. Mentre per Getafe-Inter e Valencia-Atalanta la decisione è già stata presa (ufficiale nel caso dei bergamaschi), per le altre due partite non ce n’è ancora una definitiva. La chiusura degli stadi, però, ormai sembra una prospettiva più che concreta.