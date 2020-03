Barcellona-Napoli a porte chiuse? Ticketone, Bardelli: “Biglietti rimborsati, il problema è per l’albergo e l’aereo”

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Amedeo Bardelli, responsabile area sport di Ticketone, ha parlato ai microfoni di Radio Marte:

C’è la scusante della causa di forza maggiore per cui la Juve potrebbe non rimborsare i biglietti, anche se poco ci credo. Juventus-Milan i biglietti sono esauriti da tempo, è uno sforzo organizzativo imponente perché non abbiamo mai affrontato problematiche di rimborso così massicce. C’è da fare un bel viaggio a ritroso direttamente ad ogni punto vendita, la Juve vendere tanto online quindi è molto più facile, si tracciano le transazioni. Questo è un danno incalcolabile per chi di mestiere vende biglietti, pensiamo a concerti, spettacoli, basta entrare sul nostro sito e c’è una panoramica vastissima di eventi. Obiettivamente per noi è davvero una grave perdita.

Non ho mai visto una cosa come questa, l’ho vista solo nei film, tutto quello che gira intorno a questa sciagura conta di meno. La salute delle persone viene prima e bisogna rendersene conto. Le dispute che vengono fatte in Lega mi lasciano interdetto, non le comprendo, non le capisco. Giocare a porte chiuse, poi col pubblico, poi no, siamo di fronte a una cosa inimmaginabile. Non ho dati su Barcellona-Napoli, non ho preso questo tipo di dato. Io adesso ho visto che le partite di Europa League si giocheranno a porte chiuse, la probabilità che sia lo stesso per il Barcellona è alta. Non so cosa consigliare ai tifosi. Il biglietto verrebbe rimborsato, chiaro che non è solo il biglietto il problema, quello più grande è l’albergo e l’aereo, quelli magari non te li rimborsano.