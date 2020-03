L’Ass.Borriello a SpazioNapoli: “Tifosi in piedi contro il Barcellona? Responsabilità di chi ha ceduto il biglietto e degli steward” (VIDEO)

Notizie Napoli, l’Ass. Borriello spiega il progetto Cori Vivi – In un mondo che…

A Palazzo San Giacomo, Ciro Borriello, assessore allo sport del comune di Napoli, è intervenuto per il progetto “Cori Vivi“, dedicato al tifoso napoletano, Ciro Esposito, scomparso durante gli incidenti del 2014, prima della finale di Coppa Italia tra gli azzurri e la Fiorentina, all’Olimpico di Roma.



Ai microfoni della nostra redazione, il politico ha parlato di questa iniziativa, portata avanti dalla Signora Leardi, mamma di Ciro e della questione San Paolo, dopo le lamentele di alcuni tifosi per aver visto la gara contro il Barcellona, in piedi con il rischio di essere cacciati dallo stadio.



Ecco le sue parole:



– Nella città di Napoli è andato un po’ a scemare il ricordo di Ciro Esposito. L‘iniziativa Cori Vivi quanto è importante per ravvivare la memoria dei tifosi napoletani e non?



“Come dice Antonella bisogna riscaldare i cuori. Questo è un bel messaggio, non spegnere mai quel ricordo di un ragazzo, di un tifoso che è andato a vedere la partita, ed è caduto. Iniziativa importante perché aiuta l’associazione che vive nel ricordo di Ciro. Questo è il messaggio più bello e importante di una mamma che ha perso il figlio diventa testimonianza vera di iniziative sociali e culturali”.



– C’è stato l’appello in conferenza per cercare di aiutare la signora Leardi a legarsi a qualche altra fondazione che per gli stessi motivi insegue il sogno di cercare di rafforzare la memoria per tutti gli uomini o bambini morti all’interno o fuori degli stadi. Si può fare qualcosa di concreto?



“Quello che noi facciamo è sempre comodo. Non c’è mai limite a quel poco. È importante entrare in una rete e sinergia tra le tante vittime negli stadi, ma non soltanto tifosi, anche il commissario Raciti, gente che presta la vita e cade in una festa, che dovrebbe essere una partita di calcio. Noi non ci tiriamo indietro nel supportare Antonella”.



– Allo stadio si stanno avendo dei miglioramenti. Ma in particolar modo contro il Barcellona, alcuni tifosi si sono lamentati perché sono rimasti in piedi, perché gli è stato assegnato un posto già occupato. Questi tifosi sono stati quasi cacciati, come si risolve la questione?



“Se c’è stata una sovrapposizione dei biglietti, c’è una responsabilità delle società che cedono i biglietti e devono risolvere la questione. C’è da capire chi ha fatto l’errore. Ci sono delle regole chiare: sulle vide di fuga, negli ingressi e nei corridoi non si può stare, per una questione di sicurezza, quindi, bisogna cambiare le abitudine dei tifosi perché se resta in piedi viene sanzionato. C’è responsabilità anche dello steward che doveva far accomodare il tifoso al posto giusto”.

Dal nostro inviato: Lorenzo Gentile



