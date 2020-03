Allan, Everton e PSG su di lui: ADL pensa già al sostituto, i dettagli

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno fa sapere che Allan è seguito da due club esteri.

Il quotidiano scrive il PSG è alla finestra, ma l’offerta insistente è quella dell’Everton di Carlo Ancelotti. Il richiamo del suo ex allenatore potrebbe persuadere il brasiliano.

Il Napoli aspetta un’ offerta che sia adeguata al valore che dà al giocatore e nel frattempo insegue colui che potrebbe essere l’erede di Allan. L’edizione odierna de Il Mattino scrive in merito: “ Il club è tornato all’assalto di un vecchio pallino del presidente, Veretout. Per 20 milioni l’operazione può essere conclusa. Con Veretout era tutto fatto un anno fa: c’era il sì suo e della Fiorentina. Tutto è saltato per la mancata partenza di Allan, in bilico anche a gennaio. E questa estate il brasiliano andrà via”.