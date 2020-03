Coas rinvii, ipotesi Juve-Inter al 9 marzo e slittamento della 27^ giornata di Serie A al 13 marzo

Notizie Napoli, la nuova ipotesi sui rinvii delle gare di Serie A

Continua il caos in Italia legato ai rinvii di alcune gare della 26esima giornata del campionato di Serie A a causa dell’allarme Coronavirus. Le gare rinviate si dovrebbero recuperare il 13 maggio, ma questa ipotesi sta creando malumori tra i tanti club del massimo campionato italiano.

Ecco perché in Lega e in FIGC – riporta Sportmediaset – si starebbe pensando ad una nuova ipotesi. L’idea sarebbe quella di recuperare le gare rinviate nel prossimo weekend, con Juventus-Inter da giocare il 9 marzo. L’intera 27esima giornata slitterebbe così al 13 maggio, scongiurando il problema di falsare il campionato. In questo modo le gare di semifinale di Coppa Italia si giocherebbero regolarmente nelle date prestabilite.

