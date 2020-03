Rinnovo Mertens, Tuttosport: in futuro nel Napoli da dirigente o supervisore del settore giovanile

Ipotesi futuro da dirigente per Mertens.

Non solo rinnovo in azzurro per Dries Mertens, ma anche qualcosa in più. Gli scenari che potrebbero aprirsi per il belga sono alquanto interessanti e un prosieguo a vita in azzurro è tutt’altro da escludere. L’edizione odierna di Tuttosport svela i progetti per un eventuale futuro da dirigente.

Il discorso è già stato avviato con ADL da qualche tempo, il belga avrebbe un ruolo da dirigente o supervisore del settore giovanile da ricostruire con innumerevoli talenti provenienti dal Belgio.

