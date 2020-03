Napoli-Inter, Repubblica: la Lega Calcio valuta lo spostamento del match. I dettagli

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

La paura per il Coronavirus sta creando scompiglio anche nella Serie A. Numerosi i provvedimenti presi che hanno comportato il rinvio di numerose gare, cosa che potrebbe accadere nei prossimi giorni anche per Napoli-Inter. La richiesta di rinvio è arrivata ieri proprio dalla società azzurra, tramite Nicola Lombardo, capo della comunicazione, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, la Lega Calcio starebbe seriamente valutando la proposta di spostare il match a maggio. La decisione definitiva sarà presa nel corso dell’Assemblea straordinaria prevista al momento per mercoledì. Ma fino a nuovo ordine, la gara di Coppa Italia resta in programma per giovedì sera.

