Lippi ha fatto visita a Gattuso, CorSport: è venuto a fare i complimenti al suo allievo. I dettagli

Lippi ha fatto visita a Gattuso.

Gennaro Gattuso sta riscuotendo molto successo, sia in campo che fuori. Il tecnico calabrese, ex Milan, si sta facendo voler bene anche dai tifosi. La sua tempra, il suo carattere deciso, il dire sempre le cose come stanno sono entrati nel cuore di tutti. Ieri il mister ha ricevuto una visita speciale in quel di Castel Volturno, una vecchia e cara conoscenza: Marcello Lippi.

Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’ex allenatore del Napoli e Ct del 2006, è venuto a Napoli per fare i complimenti al suo allievo, discutere del calcio di ieri, oggi e domani, e farsi raccontare pregi e difetti di una squadra che è riuscita a mettere la testa fuori dal tunnel e tornare ad inseguire l’Europa.

