Chiariello: “Non importa il bel gioco, ma la compattezza che Gattuso ha dato alla squadra”

News Calcio Napoli, le parole di Chiariello su Gattuso e il bel gioco

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’,è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli. Ecco quanto evidenziato:

“Come si fa a non amare uno come Gennaro Gattuso? Già il Fatto che il suo nome è quello del santo patrono della città, la dice tutta. Non puoi non amarlo dopo ciò che dice in conferenza “Stamm mur e muro con l’ospedale”.

Contro il Torino ho visto una squadra felice, è questo che voglio, non importa il bel gioco, ma vedere la compattezza”.

