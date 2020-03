ULTIM’ORA – Cancellati molti voli da Napoli per Barcellona! A rischio la trasferta per i tifosi azzurri!

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha rivelato un incredibile retroscena sulla partita tra Barcellona e Napoli ai microfoni de Il Bello del Calcio su Canale 21:

“Molte compagnie aeree, tra cui Ryanair e non solo, stanno cancellando molti voli in uscita dall’Italia a causa del coronavirus. In particolare sono già molti i voli cancellati sulla tratta Napoli-Barcellona. A forte rischio la trasferta per i tifosi azzurri. La decisione è stata presa dalle compagnie aeree per limitare i rischi di contagio”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI