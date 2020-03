L’assessore Borriello: “Nessuna indicazione nel chiudere lo stadio per la sfida Napoli-Inter. Ci sarà una sanificazione”

Borriello rilascia alcune parole in merito all’incontro Napoli-Inter a porte chiuse

L’assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

SANIFICAZIONE SENZA CHIUDERE GLI IMPIANTI SPORTIVI

“Noi non abbiamo sospeso nessuna attività. Voglio ricordare che il Comune di Napoli è stato il primo ente che ha previsto una sanificazione degli istituti scolastici e arriveremo anche agli impianti sportivi, ma questo non vuol dire chiuderli. Napoli-Inter è più una questione di ordine pubblico che di Coronavirus.

Far disputare una gara a porte chiuse è una scelta molto complicata. Dal punto di vista del Comune non abbiamo avuto nessuna indicazione a chiudere lo stadio per questo match”.

