Pugno duro della Questura, 37 Daspo a tifosi campani: puniti anche comportamenti che non riguardano lo stadio!

La Questura di Napoli ha notificato 37 Daspo

ULTIME NOTIZIE NAPOLI – Trentasette tifosi di varie squadre campane sono stati raggiunti dal Daspo emesso dal questore di Napoli. Il provvedimento nei loro confronti va da uno a cinque anni. E per la prima volta il provvedimento è stato emesso per comportamenti non solo tenuti allo stadio ma anche in luoghi dove si stava vedendo alla tv le gare di calcio.

È il caso di un tifoso che stava assistendo, in un bar, alla partita tra Lazio-Inter del 16 febbraio scorso. L’uomo, dopo aver avuto una discussione con gli altri presenti, ha estratto un coltello. Ecco quanto scritto dalla Questura di Napoli su Facebook:

“Nel mese di febbraio, il Questore di Napoli ha emesso provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per periodi da due a tre anni nei confronti di 5 persone perché denunciate o condannate per estorsione o reati in materia di stupefacenti. Altri 37 Daspo, per periodi da uno a cinque anni, sono stati emessi in relazione a condotte illecite tenute in occasione degli incontri di calcio: Napoli-Lazio del 21 gennaio (uno), Napoli-Lecce del 9 febbraio (due), Lazio-Inter del 16 febbraio (uno), Napoli-Barcellona del 25 febbraio (due), Cavese-Reggina dell’11 gennaio (due), Sorrento-Bitonto del 24 novembre (26), Turris-Ladispoli del 19 gennaio (uno), JuveStabia-Empoli del 18 gennaio (uno), AsdEdilmer-Cardito Madrigal-Casalnuovo del 19 gennaio (uno). Infine, con riferimento agli incontri Napoli-Juventus del 26 gennaio e Napoli-Lecce del 9 febbraio, sono state complessivamente elevate 28 sanzioni amministrative per violazioni del regolamento d’uso dell’impianto sportivo, e in particolare per occupazione delle vie d’esodo o delle scale di emergenza (17) e possesso di stupefacenti (11)”.

