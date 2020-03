Proteste contro l’arbitro, il Mattino: squalificato il figlio di Gattuso

Squalificato il figlio di Gattuso per proteste.

A volte la tensione gioca brutti scherzi e un comportamento troppo impetuoso può giocare brutti scherzi. L’edizione odierna del Mattino svela un retroscena a tal proposito.

Un vaffa di troppo è costata l’espulsione di Gattuso, non il mister, ma il figlio dodicenne! “Sta scontando due giornate di squalifica per ingiurie contro l’ufficiale di gara” – recita il comunicato federale. Il ragazzo milita nei Giovanissimi della SSD Europa e come suo padre, gioca da centrocampista.

