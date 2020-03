Cm.com – De Laurentiis punta su Petagna: l’attaccante giocherà nel Napoli, nessun prestito ad altri club

Petagna giocherà nel Napoli per volere di De Laurentiis

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

MERCATO NAPOLI – Andrea Petagna, attaccante classe ’95, acquistato dal Napoli durante il mercato di riparazione – attualmente in prestito alla Spal – è un giocatore sul quale De Laurentiis ripone molta fiducia.

PETAGNA GIOCHERÀ NEL NAPOLI, NESSUN PRESTITO

Difatti, stando a ciò che riporta calciomercato.com, Petagna non sarà ceduto in prestito nella prossima stagione, per volere del presidente del Napoli. L’attaccante in 60 presenze nella Spal (dalla stagione 2018/2019 a questa in corso) ha collezionato 26 reti.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI