Napoli-Inter, buone notizie per Conte: torna Handanovic tra i pali

Napoli-Inter, torna Handanovic.

Napoli-Inter è alle porte e si iniziano a fare previsioni per il match di Coppa Italia in programma giovedì prossimo. Buone notizie per Conte, che vedrà il ritorno di un calciatore la cui presenza era dubbia fino a qualche giorno fa. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Si tratta del portiere Samir Handanovic, che ha recentemente subito un infortunio alla mano. Il nerazzurro aveva avuto via libera per tornare ad allenarsi a pieno ritmo solo giovedì. Dunque in forse contro la Juve, nel caso la partita si fosse giocata, ma non con il Napoli. Contro gli azzurri sarà regolarmente in campo, anche se riprendersi da uno stop di 4 settimane non sarà impresa facile. I giorni in più a disposizione gli saranno estremamente fondamentali.

