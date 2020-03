Cm.com – Karnezis inizia a guardare altri club: il greco potrebbe lasciare il Napoli in estate

IL PORTIERE DEL NAPOLI, POTREBBE LASCIARE IL CLUB AZZURRO IN ESTATE

MERCATO NAPOLI – Orestis Karnezis, portiere arrivato in Italia nel 2014 diretto all’Udinese, dove ha collezionato 108 presenze in tre stagioni, e poi giunto al Napoli insieme a Meret nel 2018. Dopo aver trascorso una stagione (2017/2018) in Inghilterra nel Watford.

KARNEZIS GUARDA GLI ALTRI CLUB

Il numero 27 del Napoli, con soli 9 presenza potrebbe andare via in estate. Quando il greco ha difeso la porta azzurra sono arrivate 6 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta in 9 gare. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il terzo portiere non vorrebbe più stare fermo, ma scendere in campo, ed è per questo che si sta guardano attorno.

