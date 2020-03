Retroscena Gattuso-Lobotka, il tecnico in inglese: “Lobo, be careful! Position! Great job!”

Gattuso per comunicare con Lobotka utilizza l’inglese

Marco Russo, giornalista e bordocampista di DAZN rilascia alcune dichiarazioni a Goal.com in merito a ciò che è accaduto durante la sfida Napoli-Torino. Sottolinea alcuni aspetti dell’atteggiamento di Gattuso verso i suoi giocatori, in particolare Lobotka. Di seguito quanto evidenziato:

GATTUSO, INDICAZIONI IN INGLESE PER LOBOTKA

“Lobotka sta studiando l’italiano e, ci dicono, presto sarà in grado di parlarlo. Certo è che Gattuso ha bisogno di immediatezza, di farsi capire al volo, senza fraintendimenti. Allora le indicazioni per il giocatore slovacco, arrivano in inglese. Lobotka si lascia scappare l’uomo sulle marcature su palla inattiva? “Lobo! Be careful!”. Lobotka non tiene bene la posizione? “Lobo! Position, position!”. Lobotka da una bella palla in verticale, pulita e veloce? “Great job, Lobo!”.

