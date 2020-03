CdS – El Shaarawy vuole lasciare la Cina e tenta il rientro in Italia. Tre big di Serie A su di lui tra cui il Napoli

CALCIOMERCATO NAPOLI, IL NAPOLI POTREBBE PUNTARE SU EL SHAARAWY

CALCIOMERCATO NAPOLI – Stephan El Shaarawy vorrebbe dire addio allo Shanghai Shenhua e al campionato cinese per tornare in Italia. Secondo quanto riferito dal quotidiano il ”Corriere dello Sport”, l’ex attaccante giallorosso è pentito di aver lasciato l’Italia.

EL SHAARAWY IN CINA

“El Shaarawy, che si è sistemato provvisoriamente a Dubai, in realtà era poco convinto già all’ inizio di partire. Ma quando ha visto l’offerta dello Shanghai, che gli ha fatto firmare un contratto triennale da circa 40 milioni complessivi, non ha saputo dire di no. Avendo incassato un ricco bonus d’ingresso, non si è potuto liberare velocemente dagli impegni presi. Ma dopo una stagione, a maggior ragione a causa dell’emergenza sanitaria, chiederà di rientrare in Italia“.

IL NAPOLI SU EL SHAARAWY

Sul giocatore classe ’92 non c’è solo la Roma, ma anche la Juventus e il Napoli che già lo aveva richiesto qualche anno fa. Eventualmente quella partenopea costituirebbe una destinazione gradita al giocatore.

