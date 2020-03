Brutte notizie per il Napoli: il Barcellona recupera due infortunati

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI, Pique e Alba potrebbero sfidare gli azzurri al Camp Nou

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI – Il profilo ufficiale del Barcellona tramite Twitter comunica la lista dei convocati per sfidare questa sera alle ore 21 il Real Madrid. Il tecnico blaugrana Quique Setien può festeggiare il ritorno in gruppo di due giocatori molto noti.

IL BARCELLONA RECUPERA PIQUE E ALBA PER SFIDARE IL NAPOLI

Gerard Pique e Jordi Alba, che si sono entrambi allenati con la squadra quest’oggi e sono stati convocati. Piqué era reduce da una distorsione alla caviglia rimediata proprio nella gara contro il Napoli, invece Jordi Alba si portava dietro un problema muscolare che lo aveva escluso dal match d’andata contro la squadra partenopea.

Pique sarà recuperato con ogni probabilità, un po’ di accortezza in più potrebbe invece esserci per Jordi Alba che però, a questo punto, è da considerare a disposizione in ottica ritorno contro il Napoli al Camp Nou.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI