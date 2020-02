Napoli-Torino, la probabile formazione azzurra: rivoluzione a centrocampo, idea Hysaj, Politano e Milik dal 1′

Questo il probabile undici di partenza del Napoli per la gara contro il Torino di stasera

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Oggi, alle ore 15, si aprirà il 26° turno di campionato con Lazio-Bologna ma, alle ore 20:45, gli anticipi del sabato si concluderanno col match tra Napoli e Torino. Le ultime indiscrezioni di questa mattina lasciano trapelare alcune possibili indicazioni di formazione che mister Gattuso stasera potrebbe lanciare in campo dal 1′.

Molte novità, soprattutto rispetto alla sfida col Barcellona in Champions League, vista la stanchezza maturata post-gara dagli azzurri rivelata dall’allenatore in conferenza. Ampio turnover: non in porta dove dovrebbe essere confermato Ospina, né in difesa dove forse solo Hysaj potrebbe trovare spazio per far riposare Mario Rui e non rischiare Ghoulam dopo l’infortunio. La rivoluzione è a centrocampo, Gattuso potrebbe cambiare tutti i tre elementi della gara col Barça: Demme, Fabian Ruiz e Zielinski dovrebbero far posto ad Allan, Lobotka ed Elmas. In avanti spazio a Milik, nonostante un Mertens recuperato dalla botta presa nello scontro con Sergio Busquets, insieme al polacco dovrebbero esser confermati il capitano Insigne e il rientro a destra di Politano.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Allan, Lobotka, Elmas; Politano, Milik, Insigne (C).