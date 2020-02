Di Lorenzo va a segno, esultanza speciale.

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Napoli-Torino si sta disputando in questi istanti al San paolo, gli azzurri conducono al momento per 2-0. Di Lorenzo, autore della seconda rete ha festeggiato il gol esultando in una maniera particolare.

Il calciatore si è infilato il pallone sotto la maglia, mimando un pancione. Un omaggio alla sua compagna incinta.