CdS – Buone notizie per il Napoli: Koulibaly potrebbe recuperare in vista del Barcellona

News Calcio Napoli, Koulibaly potrebbe esserci contro il Barcellona

NEWS CALCIO NAPOLI – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Kalidou Koulibaly potrebbe recuperare per il match di ritorno contro il Barcellona. Il difensore ha infatti ripreso gli allenamenti.

I segnali sono buoni ma ancora non del tutto rassicuranti però il giocatore dovrebbe poter recuperare e ritornare in campo per togliere la squadra dall’emergenza difesa.

