Verso Napoli-Inter di Coppa Italia: nerazzurri al San Paolo con una sola partita giocata dal 22 febbraio, tour de force per gli azzurri!

Notizie Napoli, polemiche sui social in vista della sfida di Coppa Italia con l’Inter

NOTIZIE NAPOLI – La decisione di rinviare le gare della 26esima giornata di Serie A a causa dell’allarme Coronavirus, sta generando polemiche. Sui social, in particolare i tifosi del Napoli, stanno facendo notare come rinviare solo parte dei match possa sfavorire gli azzurri in vista del semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter (prevista per giovedì 5 marzo, ndr).

Il motivo? Le due formazioni hanno avuto un calendario decisamente differente nell’ultima settimana. Dal 22 febbraio fino al giorno della gara di Coppa, infatti, l’Inter ha disputato una sola partita (in Europa League contro il Ludogorets, ndr), il Napoli invece ben tre gare con tanto di partita dispendiosa contro il Barcellona.

I tifosi azzurri stanno facendo notare come il rinvio della 26esima giornata possa favorire, dal punto di vista del dispendio fisico, i nerazzurri allenati da Antonio Conte.

