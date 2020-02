Tuttosport – Mertens è recuperato, Gattuso lo preserverà per l’Inter

Le ultime sulle condizioni di Mertens

Può tirare un sospiro di sollievo Gennaro Gattuso per il recupero di Dries Mertens uscito, dolorante, nel match contro il Barcellona dopo un contrasto con Sergio Busquets.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il belga avrebbe smaltito il fastidio ma Gattuso non intende rischiarlo contro il Torino in vista del match di giovedì prossimo in Coppa Italia contro l’Inter. Stasera in attacco, contro i granata, giocheranno molto probabilmente Milik e Politano.

