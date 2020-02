Gattuso in conferenza: “Ottima linea difensiva oggi, ma sono stanco di soffrire fino al 94′: bisogna chiudere le partite! Gare rinviate? Non sono d’accordo”

L’intervista a mister Rino Gattuso al termine di Napoli-Torino 2-1

Terminata la sfida serale del sabato, valida per il 26° turno di Serie A, tra Napoli e Torino, terminata 2-1 in favore degli azzurri. Alla fine del match è intervenuto in conferenza stampa il mister azzurro Rino Gattuso, per analizzare della gara con i giornalista. Ecco le sue parole:

È arrivata la svolta per la stagione del Napoli? “Nessuna svolta, avevo paura di questa gara. Non abbiamo iniziato bene, poi il rammarico per il gol subito, però l’abbiamo tenuta aperta fino all’ultimo. Ora lavoriamo e poi vedremo il da farsi. Io ed il mio staff non dimentichiamo cosa abbiamo passato. I giocatori non devono dimenticare le brutte figure, quando non riusciva nulla e venivano fischiati dal pubblico. Ora c’è la strada ben precisa. Voglio vedere serietà, giovedì abbiamo una gara importante, ci giochiamo tanto. Poi anche il ritorno col Barcellona in Champions: ci danno per spacciati, ma vogliamo e dobbiamo arrivarci bene. Ora recuperiamo energie e poi ce la giocheremo“.

Le scelte di quest’oggi? “Sarà sempre il campo a dirci chi è più in forma, chi può giocare, io ho bisogno di tutti. Domani giornata di riposo, vengono solo 4-5 giocatori ad allenarsi. Da lunedì, invece, si riparte con grande responsabilità“.

Si fida un po’ di più dei ragazzi? “Deve finire ‘sta discussione del fidarsi, non sono ragazzini dell’asilo. La fiducia arriva con prestazioni come oggi. Solo queste son partite che bisogna chiudere prima o poi, c’è da arrabbiarsi per non averla chiusa. La gara è stata fatta bene, dominio assoluto in ogni zona, ma c’è sempre un però. Se vogliamo soffrire meno non bisogna mai accontentarsi, mi scoccia soffrire fino all’ultimo minuto“.

Hai invitato la squadra sotto la Curva. “Non dobbiamo andare solo sotto la curva, anche fare il giro dello stadio è importante. Tutti quanti ci hanno aiutato a portare a casa la partita“.

Tre gol subiti nelle ultime cinque partite. Manolas e Maksimovic stanno facendo grandi partite. “Maksimovic sta facendo molto bene, ma è importante tutta l’intera linea difensiva. Quando si muovono tutti insieme riusciamo a trarne parecchi benefici. La linea di oggi mi è piaciuta tantissimo perché permette di far fare pressione alle mezzali venti metri più avanti. Oggi non sono gasato per come usciamo dal basso, ma per la nostra linea“.

Difficoltà nel chiudere le partite. “Passiamo dal voler buttare giù la porta a tutti i costi all’andare a volerla mettere all’incrocio. Nei 4 contro 4 o in situazioni simili dobbiamo migliorare le scelte, ma voglio una cattiveria diversa al tiro“.

Cinque gare rinviate. “Non sono d’accordo. Rispetto assoluto per le vittime, ma non sono d’accordo: le gare o si giocano tutte o si ferma il campionato. Giocare una gara oggi o il 13 maggio è molto diverso, il Torino aveva 4 diffidati ma non ha giocato col Parma. Si deve fare una scelta: o si gioca tutti oppure no, perché per me il campionato viene falsato così“.

Su Lobotka e Politano: “Lobotka aveva bisogno di un po’ di minuti da accumulare, sa giocare bene ma si deve ambientare, sappiamo ciò che ci può dare. Politano può fare molto di più, oggi ha fatto bene ma mi aspetto molto di più perchè negli ultimi 2-3 anni ha inciso sul campionato, ti fa vincere le partite“.

Sulla Coppa Italia come strada per l’Europa. “La partita di giovedì mi preoccupa parecchio perché giochiamo contro una delle squadre più forti. Penso a passare e giocarmi una finale importante, non alla strada per l’Europa. In Europa preferisco arrivarci tramite il campionato, dando continuità ai risultati. La Coppa Italia può darci la finale, ma non si fanno calcoli a priori“.

