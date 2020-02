Euro 2020, i possibili 23 del ct Mancini: Insigne unico azzurro sicuro del posto, Di Lorenzo in corsa, Meret a rischio esclusione

3 azzurri candidati ad occupare un posto per l’Italia a Euro 2020, ma solo uno è sicuro di partire

73 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto riporta oggi nelle sue pagine la nota testata del Corriere dello Sport, il ct della nazionale italiana Roberto Mancini starebbe iniziando a gettare le basi per preparare la spedizione dell’Italia per gli europei UEFA Euro 2020, che inizieranno a giugno. Nell’intervista concessa al quotidiano è stato possibile ricavare una possibile compagine da 23 calciatori che potranno seguire Mancini agli europei.

Per quanto riguarda strettamente il Napoli, sono 3 i calciatori azzurri candidati ad ottenere un posto nella spedizione: Lorenzo Insigne (unico elemento praticamente certo di partire), Giovanni Di Lorenzo (probabile partente ma si attendono ulteriori conferme sul giocatore, e Alex Meret (a serio rischio esclusione per le mancate presenze nel club). In una tabella, nel dettaglio, tutte le convocazioni sicure di Mancini e i dubbi ancora da sciogliere:

Portieri (3): Donnarumma, Sirigu, Gollini (Meret)

Difensori (8): Chiellini, Bonucci, Acerbi, Romagnoli, Florenzi, Spinazzola.

In corsa: De Sciglio, D’Ambrosio, Di Lorenzo a destra; Emerson Palmieri, Biraghi a sinistra

Centrocampisti (6): Barella, Jorginho, Verratti, Sensi, Lorenzo Pellegrini

In corsa: Tonali, Castrovilli, Cristante

Attaccanti (6): Immobile, Belotti, Chiesa, Insigne, Bernardeschi

In corsa: Kean, Orsolini