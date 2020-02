SKY – Turno di riposo per Di Lorenzo, Gattuso schiera Hysaj in difesa

Formazioni Napoli-Torino, Di Lorenzo a riposo: gioca hysaj

In seguito al match di stasera tra Napoli e Torino, Gattuso ha ancora dei dubbi per la formazione anti-granata. In difesa non dovrebbe essere schierato Di Lorenzo, a cui il tecnico ha concesso un riposo e sugli esterni ci saranno Hysaj e Mario Rui.

Come centrali invece giocheranno Manolas e Maksimovic, quest’ultimo riconfermato dopo la buona prestazione contro il Barcellona.

