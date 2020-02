CorSera, pazzesca ipotesi sulla Coppa Italia: niente Olimpico, finale a San Siro! I dettagli

Possibile cambio di sede per la finale di Coppa Italia

In seguito allo stravolgimento del calendario della serie A che ha portato a uno slittamento delle gare di questo weekend al 13 maggio, a cambiare è anche la Coppa Italia.

Si è già ufficializzato lo spostamento della data della finale al 20 maggio e, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, a cambiare è anche lo stadio dove si disputerà la finale perché si è avanzata l’ipotesi di giocare la finale al San Siro e non all’Olimpico in quanto lo stadio deve essere consegnato alla UEFA il 18 maggio per Euro 2020.

