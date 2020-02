Getano dal primo minuto

La Cremonese è impegnata in trasferta, a porte chiuse, sul campo del Cittadella per la 26esima giornata di serie B. L’allenatore della squadra ospite, Massimo Rastelli, ha deciso di inserire tra i titolari Gianluca Gaetano, giocatore in proprietà col Napoli.

